Мягченков Николай Харлампиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти16.05.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
05.02.1871
Рождение ребёнка
13.11.1873
Сын: Мягченков Кузьма Николаевич
Мать ребёнка: Мягченкова Акулина Сидоровна
Рождение ребёнка
03.12.1877
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Мягченкова Акулина Сидоровна
Рождение ребёнка
13.09.1880
Дочь: Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Мягченкова Акулина Сидоровна
Рождение ребёнка
31.12.1885
Сын: Мягченков Даниил Николаевич
Мать ребёнка: Мягченкова Акулина Сидоровна
Рождение ребёнка
13.06.1888
Дочь: Мягченкова Федосья Николаевна
Мать ребёнка: Мягченкова Акулина Сидоровна
Рождение ребёнка
13.06.1889
Сын: Мягченков Иван Николаевич
Мать ребёнка: Мягченкова Акулина Сидоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.05.1900
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Похороны
18.05.1900