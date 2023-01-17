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Мягченков Николай Харлампиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

16.05.1900

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Мягченков Харлампий Савельевич

Мать: Мягченкова Матрёна Филипповна

Бракосочетание
05.02.1871

Жена: Мягченкова Акулина Сидоровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.11.1873

Сын: Мягченков Кузьма Николаевич

Мать ребёнка: Мягченкова Акулина Сидоровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.12.1877

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Мягченкова Акулина Сидоровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.09.1880

Дочь: Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Мягченкова Акулина Сидоровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
31.12.1885

Сын: Мягченков Даниил Николаевич

Мать ребёнка: Мягченкова Акулина Сидоровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.06.1888

Дочь: Мягченкова Федосья Николаевна

Мать ребёнка: Мягченкова Акулина Сидоровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.06.1889

Сын: Мягченков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мягченкова Акулина Сидоровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.05.1900
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Похороны
18.05.1900
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
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