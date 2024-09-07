Судакова (Зимина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1840
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
11.11.1862
Рождение ребёнка
1866
Сын: Судаков Иван
Отец ребёнка: Судаков Николай Федорович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Судаков Аполлон
Отец ребёнка: Судаков Николай Федорович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Судаков Давид
Отец ребёнка: Судаков Николай Федорович
Смерть
Неизвестно