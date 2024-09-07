Судакова (Зимина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судакова (Зимина) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1815 г.р.

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1840

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева

Бракосочетание
11.11.1862

Муж: Судаков Николай Федорович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Судаков Иван

Отец ребёнка: Судаков Николай Федорович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Судаков Аполлон

Отец ребёнка: Судаков Николай Федорович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Судаков Давид

Отец ребёнка: Судаков Николай Федорович

Смерть
Неизвестно

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