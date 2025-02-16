Зимин Никифор Иоанович (Иванович)
Место рожденияд. Удычинская
Дата рождения25.02.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Зимин Иван Николаевич
Мать: Зимина Парасковья
Жена: Зимина Екатерина
Жена: Зимина Домника
Дочь: (Зимина) Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Зимина Екатерина
Сын: Зимин Афонасий Никифорович
Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева
Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева
Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева
Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева
Дочь: Судакова (Зимина) Прасковья
Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева
Сын: Зимин Николай Никифорович
Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева
Сын: Зимин Севериан Никифорович
Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева
Сын: Зимина Екатерина
Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева
Дочь: (Зимина) Дария Никифоровна
Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева
Сын: Зимин Николай Никифорович
Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева
Сын: Зимин Афанасий Никифорович
Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева