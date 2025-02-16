Зимин Никифор Иоанович (Иванович) 25.02.1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зимин Никифор Иоанович (Иванович)

Место рождения

д. Удычинская

Дата рождения

25.02.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1810

Отец: Зимин Иван Николаевич

Мать: Зимина Парасковья

д. Удычинская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Домника

Крещение
25.02.1810
Восприемник Никита Зимин
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Зимина) Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Зимина Екатерина

Сретенская волость, деревня Удычинская
Рождение ребёнка
1837

Сын: Зимин Афонасий Никифорович

Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева

Сретенская волость, деревня Удычинская
Рождение ребёнка
1838

Сын: Зимин Иоан Никифорович

Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева

д. Удычинская
Рождение ребёнка
1838

Сын: Зимин Стефан Никифорович

Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева

Рождение ребёнка
1839

Сын: Зимин Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева

д. Удычинская
Рождение ребёнка
30.10.1840

Дочь: Судакова (Зимина) Прасковья

Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Зимин Николай Никифорович

Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева

Рождение ребёнка
1847

Сын: Зимин Севериан Никифорович

Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Зимина Екатерина

Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Зимина) Дария Никифоровна

Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева

Рождение ребёнка
1856

Сын: Зимин Николай Никифорович

Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева

Рождение ребёнка
1857

Сын: Зимин Афанасий Никифорович

Мать ребёнка: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева

Смерть
Неизвестно

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