Судаков Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак деревни Уктычинской
Бракосочетание
11.11.1862
Рождение ребёнка
1866
Сын: Судаков Иван
Мать ребёнка: Судакова (Зимина) Прасковья
Рождение ребёнка
1872
Сын: Судаков Аполлон
Мать ребёнка: Судакова (Зимина) Прасковья
Рождение ребёнка
1875
Сын: Судаков Давид
Мать ребёнка: Судакова (Зимина) Прасковья
Смерть
Неизвестно