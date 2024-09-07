Судаков Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судаков Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
казак деревни Уктычинской
Бракосочетание
11.11.1862

Жена: Судакова (Зимина) Прасковья

Рождение ребёнка
1866

Сын: Судаков Иван

Мать ребёнка: Судакова (Зимина) Прасковья

Рождение ребёнка
1872

Сын: Судаков Аполлон

Мать ребёнка: Судакова (Зимина) Прасковья

Рождение ребёнка
1875

Сын: Судаков Давид

Мать ребёнка: Судакова (Зимина) Прасковья

Смерть
Неизвестно

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