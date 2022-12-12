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Тупицын Антон Ларионович

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Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: Тупицын Ларион Зиновьевич

Мать: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как челн семьи Зиновия Тупицына
Место жительства
1917
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
согласно с/хоз переписи 1917 года проживал с сыном 30 л., женой 65 л., снохой 25 л. и внучкой. занятие - кочегар в З-С пароходстве
Смерть
Неизвестно
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