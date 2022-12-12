Тупицын Антон Ларионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1850 ст.
Отец: Тупицын Ларион Зиновьевич
Мать: не указана
упоминается в 10 ревизии как челн семьи Зиновия Тупицына
Место жительства
1917
согласно с/хоз переписи 1917 года проживал с сыном 30 л., женой 65 л., снохой 25 л. и внучкой. занятие - кочегар в З-С пароходстве
Смерть
Неизвестно