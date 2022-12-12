Парфенова (Портянкина) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова (Портянкина) Людмила Ивановна

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Место рождения

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край

Дата рождения

30.10.1950

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1950

Отец: Портянкин Иван Алексеевич

Мать: Портянкина Варвара Федоровна

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Бракосочетание
17.03.1973

Муж: Парфенов Василий Николаевич

Вознесенская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парфенов Василий Николаевич

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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