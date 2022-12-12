Парфенова (Портянкина) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.10.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1950
Бракосочетание
17.03.1973
Вознесенская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Парфенов Василий Николаевич
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область