Ракитина Капитолина Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ракитинъ Андрей
Отец ребёнка: Ракитинъ Леонтий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ракитинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Ракитинъ Леонтий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Ракитинъ Леонтий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ракитинъ Алексей
Отец ребёнка: Ракитинъ Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ракитинъ Леонтий