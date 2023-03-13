Ракитина Капитолина Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитина Капитолина Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ракитинъ Андрей

Отец ребёнка: Ракитинъ Леонтий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ракитинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Ракитинъ Леонтий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Ракитинъ Леонтий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ракитинъ Алексей

Отец ребёнка: Ракитинъ Леонтий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитинъ Леонтий

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