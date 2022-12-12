Гурин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
По 1950

Жена: Гурина Евгения Константиновна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурина Евгения Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурина Евгения Константиновна

Смерть
1985
Озерск, Озерский, Челябинская область
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