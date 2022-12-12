Гурин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
По 1950
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гурина Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гурина Евгения Константиновна
Смерть
1985
Озерск, Озерский, Челябинская область