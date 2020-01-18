Гурина (Рамзайцева) Евгения Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурина (Рамзайцева) Евгения Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

18.01.2020

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Ромзайцев (romzaytsev) Константин Petrovich)

Мать: Рамзайцева Анна Федоровна

Бракосочетание
По 1950

Муж: Гурин Николай

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурин Николай

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.01.2020
Озерск, Озерский, Челябинская область
Причина смерти: умерла в возрасте 90 лет
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