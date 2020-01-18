Гурина (Рамзайцева) Евгения Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти18.01.2020
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Бракосочетание
По 1950
Муж: Гурин Николай
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурин Николай
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.01.2020
Озерск, Озерский, Челябинская область
Причина смерти: умерла в возрасте 90 лет