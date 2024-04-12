Ерпалова (Соколова) Параскева Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерпалова (Соколова) Параскева Феодорова

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Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

27.10.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1802

Отец: Соколов Федор Михайлов

Мать: Соколова Анисья Тимофеева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
14.01.1822

Муж: Ерпалов Симион Мокиев

Рождение ребёнка
11.01.1823

Дочь: Татьяна Симионова

Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1824

Сын: Ерпалов Димитрий Симионов

Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1826

Дочь: Домника Симионова

Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1827

Сын: Ерпалов Симион Симионов

Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
31.01.1829

Сын: Ерпалов Никита Симионов

Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1830

Сын: Ерпалов Амвросий Симионов

Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1832

Сын: Ерпалов Феодот Симионов

Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1833

Сын: Ерпалов Кир Симионов

Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1835

Дочь: Марфа Симионова

Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1836

Дочь: Фекла Симионова

Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1839

Сын: Ерпалов Феодор Симионов

Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1844

Сын: Ерпалов Леонтий Симионов

Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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