Ерпалова (Соколова) Параскева Феодорова
Место рождения
Дата рождения27.10.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1802
Отец: Соколов Федор Михайлов
Бракосочетание
14.01.1822
Рождение ребёнка
11.01.1823
Дочь: Татьяна Симионова
Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев
Рождение ребёнка
28.10.1824
Сын: Ерпалов Димитрий Симионов
Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев
Рождение ребёнка
13.01.1826
Дочь: Домника Симионова
Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев
Рождение ребёнка
18.07.1827
Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев
Рождение ребёнка
31.01.1829
Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев
Рождение ребёнка
04.12.1830
Сын: Ерпалов Амвросий Симионов
Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев
Рождение ребёнка
18.05.1832
Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев
Рождение ребёнка
05.06.1833
Сын: Ерпалов Кир Симионов
Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев
Рождение ребёнка
01.07.1835
Дочь: Марфа Симионова
Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев
Рождение ребёнка
24.09.1836
Дочь: Фекла Симионова
Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев
Рождение ребёнка
15.09.1839
Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев
Рождение ребёнка
18.06.1844
Отец ребёнка: Ерпалов Симион Мокиев
Смерть
Неизвестно