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Ерпалов Симион Мокиев

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

21.05.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1803

Отец: Ерпалов Мокий Игнатьев

Мать: Ерпалова Анна Миронова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
14.01.1822

Жена: Ерпалова Параскева Феодорова

Рождение ребёнка
11.01.1823

Дочь: Татьяна Симионова

Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1824

Сын: Ерпалов Димитрий Симионов

Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1826

Дочь: Домника Симионова

Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1827

Сын: Ерпалов Симион Симионов

Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
31.01.1829

Сын: Ерпалов Никита Симионов

Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1830

Сын: Ерпалов Амвросий Симионов

Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1832

Сын: Ерпалов Феодот Симионов

Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1833

Сын: Ерпалов Кир Симионов

Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1835

Дочь: Марфа Симионова

Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1836

Дочь: Фекла Симионова

Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1839

Сын: Ерпалов Феодор Симионов

Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1844

Сын: Ерпалов Леонтий Симионов

Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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