Ерпалов Симион Мокиев
Место рождения
Дата рождения21.05.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1803
Отец: Ерпалов Мокий Игнатьев
Мать: Ерпалова Анна Миронова
Бракосочетание
14.01.1822
Рождение ребёнка
11.01.1823
Дочь: Татьяна Симионова
Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова
Рождение ребёнка
28.10.1824
Сын: Ерпалов Димитрий Симионов
Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова
Рождение ребёнка
13.01.1826
Дочь: Домника Симионова
Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова
Рождение ребёнка
18.07.1827
Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова
Рождение ребёнка
31.01.1829
Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова
Рождение ребёнка
04.12.1830
Сын: Ерпалов Амвросий Симионов
Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова
Рождение ребёнка
18.05.1832
Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова
Рождение ребёнка
05.06.1833
Сын: Ерпалов Кир Симионов
Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова
Рождение ребёнка
01.07.1835
Дочь: Марфа Симионова
Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова
Рождение ребёнка
24.09.1836
Дочь: Фекла Симионова
Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова
Рождение ребёнка
15.09.1839
Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова
Рождение ребёнка
18.06.1844
Мать ребёнка: Ерпалова Параскева Феодорова
Смерть
Неизвестно