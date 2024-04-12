Ерпалова (Мужева) Анна Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерпалова (Мужева) Анна Миронова

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Мужев Мирон

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.02.1802

Муж: Ерпалов Мокий Игнатьев

Рождение ребёнка
21.05.1803

Сын: Ерпалов Симион Мокиев

Отец ребёнка: Ерпалов Мокий Игнатьев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1805

Сын: Ерпалов Феодот Мокиев

Отец ребёнка: Ерпалов Мокий Игнатьев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1807

Сын: Ерпалов Василий Мокиев

Отец ребёнка: Ерпалов Мокий Игнатьев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1808

Сын: Ерпалов Константин Мокиев

Отец ребёнка: Ерпалов Мокий Игнатьев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1809

Дочь: Параскева Мокиева

Отец ребёнка: Ерпалов Мокий Игнатьев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1811

Сын: Ерпалов Поликарп Мокиев

Отец ребёнка: Ерпалов Мокий Игнатьев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1812

Дочь: Марина Мокиева

Отец ребёнка: Ерпалов Мокий Игнатьев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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