Ерпалова (Мужева) Анна Миронова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Мужев Мирон
Бракосочетание
02.02.1802
Рождение ребёнка
21.05.1803
Отец ребёнка: Ерпалов Мокий Игнатьев
Рождение ребёнка
03.06.1805
Отец ребёнка: Ерпалов Мокий Игнатьев
Рождение ребёнка
11.04.1807
Отец ребёнка: Ерпалов Мокий Игнатьев
Рождение ребёнка
20.05.1808
Сын: Ерпалов Константин Мокиев
Отец ребёнка: Ерпалов Мокий Игнатьев
Рождение ребёнка
25.10.1809
Дочь: Параскева Мокиева
Отец ребёнка: Ерпалов Мокий Игнатьев
Рождение ребёнка
17.02.1811
Отец ребёнка: Ерпалов Мокий Игнатьев
Рождение ребёнка
14.07.1812
Дочь: Марина Мокиева
Отец ребёнка: Ерпалов Мокий Игнатьев
Смерть
Неизвестно