Ерпалов Феодот Мокиев
Место рождения
Дата рождения03.06.1805
Дата смерти25.12.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1805
Отец: Ерпалов Мокий Игнатьев
Мать: Ерпалова Анна Миронова
Бракосочетание
09.07.1828
Рождение ребёнка
08.03.1832
Дочь: Евдокия Федотова
Мать ребёнка: Ерпалова Пелагия Елисеева
Рождение ребёнка
05.02.1834
Дочь: Агафия Феодотова
Мать ребёнка: Ерпалова Пелагия Елисеева
Рождение ребёнка
10.04.1836
Мать ребёнка: Ерпалова Пелагия Елисеева
Смерть
25.12.1839
Причина смерти: от повальной горячки