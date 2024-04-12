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Ерпалов Феодот Мокиев

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

03.06.1805

Дата смерти

25.12.1839

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1805

Отец: Ерпалов Мокий Игнатьев

Мать: Ерпалова Анна Миронова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
09.07.1828

Жена: Ерпалова Пелагия Елисеева

Рождение ребёнка
08.03.1832

Дочь: Евдокия Федотова

Мать ребёнка: Ерпалова Пелагия Елисеева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1834

Дочь: Агафия Феодотова

Мать ребёнка: Ерпалова Пелагия Елисеева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1836

Сын: Ерпалов Антипа Феодотов

Мать ребёнка: Ерпалова Пелагия Елисеева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
25.12.1839
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: от повальной горячки
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