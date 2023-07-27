Соколова (Соколова) Анисья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти15.11.1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Соколов Егор Федоров
Отец ребёнка: Соколов Федор Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Агафья Федоров
Отец ребёнка: Соколов Федор Михайлов
Рождение ребёнка
27.10.1802
Дочь: Ерпалова Параскева Феодорова
Отец ребёнка: Соколов Федор Михайлов
Рождение ребёнка
22.01.1805
Отец ребёнка: Соколов Федор Михайлов
Рождение ребёнка
21.10.1807
Дочь: Сигклитикия Федорова
Отец ребёнка: Соколов Федор Михайлов
Рождение ребёнка
01.06.1809
Отец ребёнка: Соколов Федор Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1812