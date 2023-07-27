Соколова (Соколова) Анисья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Соколова) Анисья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

15.11.1812

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Соколов Егор Федоров

Отец ребёнка: Соколов Федор Михайлов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Агафья Федоров

Отец ребёнка: Соколов Федор Михайлов

Рождение ребёнка
27.10.1802

Дочь: Ерпалова Параскева Феодорова

Отец ребёнка: Соколов Федор Михайлов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1805

Сын: Соколов Тимофей Федоров

Отец ребёнка: Соколов Федор Михайлов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1807

Дочь: Сигклитикия Федорова

Отец ребёнка: Соколов Федор Михайлов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1809

Сын: Соколов Иустин Федоров

Отец ребёнка: Соколов Федор Михайлов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Федор Михайлов

Смерть
15.11.1812
Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область