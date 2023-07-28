Соколов Егор Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Соколов Федор Михайлов
Бракосочетание
20.07.1816
Рождение ребёнка
26.03.1818
Мать ребёнка: Соколова Катерина Матвиева
Рождение ребёнка
25.04.1819
Дочь: Мавра Егорова
Мать ребёнка: Соколова Катерина Матвиева
Рождение ребёнка
31.08.1822
Дочь: Марфа Егорова
Мать ребёнка: Соколова Катерина Матвиева
Рождение ребёнка
08.10.1823
Дочь: Евфимия Егорова
Мать ребёнка: Соколова Катерина Матвиева
Рождение ребёнка
22.06.1826
Сын: Соколов Петр Егоров
Мать ребёнка: Соколова Катерина Матвиева
Рождение ребёнка
08.01.1829
Дочь: Домника Егорова
Мать ребёнка: Соколова Катерина Матвиева
Рождение ребёнка
Около ?.04.1831
Дочь: Пелагия Егорова
Мать ребёнка: Соколова Катерина Матвиева
Рождение ребёнка
23.05.1832
Дочь: Феодосия Егорова
Мать ребёнка: Соколова Катерина Матвиева
Рождение ребёнка
07.06.1833
Дочь: Акилина Егорова
Мать ребёнка: Соколова Катерина Матвиева
Рождение ребёнка
13.03.1839
Дочь: Дарья Егорова
Мать ребёнка: Соколова Катерина Матвиева
Смерть
Неизвестно