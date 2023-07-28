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Соколов Егор Федоров

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Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Соколов Федор Михайлов

Мать: Соколова Анисья Тимофеева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.07.1816

Жена: Соколова Катерина Матвиева

Рождение ребёнка
26.03.1818

Сын: Соколов Ипатий Егоров

Мать ребёнка: Соколова Катерина Матвиева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.04.1819

Дочь: Мавра Егорова

Мать ребёнка: Соколова Катерина Матвиева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.08.1822

Дочь: Марфа Егорова

Мать ребёнка: Соколова Катерина Матвиева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.10.1823

Дочь: Евфимия Егорова

Мать ребёнка: Соколова Катерина Матвиева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1826

Сын: Соколов Петр Егоров

Мать ребёнка: Соколова Катерина Матвиева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.01.1829

Дочь: Домника Егорова

Мать ребёнка: Соколова Катерина Матвиева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1831

Дочь: Пелагия Егорова

Мать ребёнка: Соколова Катерина Матвиева

Рождение ребёнка
23.05.1832

Дочь: Феодосия Егорова

Мать ребёнка: Соколова Катерина Матвиева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.06.1833

Дочь: Акилина Егорова

Мать ребёнка: Соколова Катерина Матвиева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1839

Дочь: Дарья Егорова

Мать ребёнка: Соколова Катерина Матвиева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно