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Соколов Федор Михайлов

Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

29.11.1815

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Соколов Михайло

Мать: не указана

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Соколов Егор Федоров

Мать ребёнка: Соколова Анисья Тимофеева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Агафья Федоров

Мать ребёнка: Соколова Анисья Тимофеева

Рождение ребёнка
27.10.1802

Дочь: Ерпалова Параскева Феодорова

Мать ребёнка: Соколова Анисья Тимофеева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1805

Сын: Соколов Тимофей Федоров

Мать ребёнка: Соколова Анисья Тимофеева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1807

Дочь: Сигклитикия Федорова

Мать ребёнка: Соколова Анисья Тимофеева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1809

Сын: Соколов Иустин Федоров

Мать ребёнка: Соколова Анисья Тимофеева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Анисья Тимофеева

Смерть
29.11.1815
Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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