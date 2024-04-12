Соколов Федор Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти29.11.1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Соколов Михайло
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Соколов Егор Федоров
Мать ребёнка: Соколова Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Агафья Федоров
Мать ребёнка: Соколова Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
27.10.1802
Дочь: Ерпалова Параскева Феодорова
Мать ребёнка: Соколова Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
22.01.1805
Мать ребёнка: Соколова Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
21.10.1807
Дочь: Сигклитикия Федорова
Мать ребёнка: Соколова Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
01.06.1809
Мать ребёнка: Соколова Анисья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1815
Причина смерти: от горячки