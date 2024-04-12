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Некрасов Иван Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.01.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1804

Отец: Некрасов Иван Григорьевич

Мать: Некрасова Гликерия Лавренова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.10.1826

Жена: Некрасова Ирина Петрова

Бракосочетание
23.01.1852

Жена: Некрасова Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
17.04.1860

Сын: Некрасов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.08.1865

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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