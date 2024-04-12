Некрасов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения03.01.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1804
Бракосочетание
24.10.1826
Жена: Некрасова Ирина Петрова
Бракосочетание
23.01.1852
Рождение ребёнка
17.04.1860
Сын: Некрасов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
16.08.1865
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно