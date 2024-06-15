Некрасова Гликерия Лавренова
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти25.10.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: не указан
Мать: Евдокия Иванова
Сын: Некрасов Василий Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич
Сын: Некрасов Иван Иванов
Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич
Сын: Некрасов Яков Иванов
Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич
Дочь: (Некрасова) Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич
Дочь: (Некрасова) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич
Дочь: Купреянова (Некрасова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич
Дочь: (Некрасова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич
Сын: Некрасов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич
Сын: Некрасов Александр Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич
Дочь: Соколова (Некрасова) Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич
Дочь: (Некрасова) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич