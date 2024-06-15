Некрасова Гликерия Лавренова 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Гликерия Лавренова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

25.10.1855

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.01.1803

Сын: Некрасов Василий Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1804

Сын: Некрасов Иван Иванов

Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.10.1805

Сын: Некрасов Яков Иванов

Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1807

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.09.1809

Дочь: (Некрасова) Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.05.1811

Дочь: (Некрасова) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1812

Сын: Некрасов Петр Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.04.1815

Дочь: Купреянова (Некрасова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.11.1816

Дочь: (Некрасова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.12.1818

Сын: Некрасов Павел Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1819

Сын: Некрасов Нил Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1822

Сын: Некрасов Тихон Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1824

Сын: Некрасов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.11.1825

Сын: Некрасов Александр Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.12.1827

Дочь: Соколова (Некрасова) Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1829

Дочь: (Некрасова) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Григорьевич

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
25.10.1855
Причина смерти: старость

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