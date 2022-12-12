Гагаринов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагаринов Иван Иванович

Гагаринов Иван Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Гагаринов Иван Георгиевич

Мать: Гагаринова Ксения Иванова

Бракосочетание
06.11.1860 ст.

Жена: Гагаринова Пелагея Евфимова

жених первый брак 19 лет. | невеста девица 20 лет Пасеговской волости дер. Борняковской Государств. крестьянина Евфимия Евфримова Сунцова. | Поручители: по женеху Югринской волости дер. Захара Подчива... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close