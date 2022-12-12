Гагаринова Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Гагаринов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
11.02.1835 ст.
Отец ребёнка: Гагаринов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
06.12.1836 ст.
Сын: Гагаринов Николай Иванович
Отец ребёнка: Гагаринов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Гагаринов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
07.01.1843 ст.
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Гагаринов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
10.09.1844 ст.
Дочь: Федора Ивановна
Отец ребёнка: Гагаринов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Гагаринов Иван Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858