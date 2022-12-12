Гагаринова Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагаринова Ксения Иванова

Гагаринова Ксения Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Гагаринов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
11.02.1835 ст.

Сын: Гагаринов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Гагаринов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
06.12.1836 ст.

Сын: Гагаринов Николай Иванович

Отец ребёнка: Гагаринов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Гагаринов Иван Иванович

Отец ребёнка: Гагаринов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
07.01.1843 ст.

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Гагаринов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
10.09.1844 ст.

Дочь: Федора Ивановна

Отец ребёнка: Гагаринов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Гагаринов Иван Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Иван Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close