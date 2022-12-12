Гагаринова (Сунцова) Пелагея Евфимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1860 ст.
жених первый брак 19 лет. | невеста девица 20 лет Пасеговской волости дер. Борняковской Государств. крестьянина Евфимия Евфримова Сунцова. | Поручители: по женеху Югринской волости дер. Захара Подчива... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1860