Гагаринова (Сунцова) Пелагея Евфимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова (Сунцова) Пелагея Евфимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1860 ст.

Муж: Гагаринов Иван Иванович

жених первый брак 19 лет. | невеста девица 20 лет Пасеговской волости дер. Борняковской Государств. крестьянина Евфимия Евфримова Сунцова. | Поручители: по женеху Югринской волости дер. Захара Подчива... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1860
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