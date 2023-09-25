Миронов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
10.04.1928
Мать ребёнка: Миронова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Миронова Анастасия Ивановна
Смерть
1982