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Миронов Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Миронова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Миронова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Миронова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Миронова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
10.04.1928

Сын: Миронов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Миронова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Миронов Николай Иванович

Мать ребёнка: Миронова Анастасия Ивановна

Смерть
1982

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