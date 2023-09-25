Миронова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Миронов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Миронов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Миронова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Миронов Иван Павлович

Рождение ребёнка
10.04.1928

Сын: Миронов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Миронов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Миронов Николай Иванович

Отец ребёнка: Миронов Иван Павлович

Смерть
1981

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