Миронова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
10.04.1928
Отец ребёнка: Миронов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Миронов Иван Павлович
Смерть
1981