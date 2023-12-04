Савушкина (Чусовкова) Людмила
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.09.1950
Дата смерти20.01.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1950
Россия
Рождение ребёнка
20.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савушкин Алексей Иванович
Россия
Рождение ребёнка
31.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савушкин Алексей Иванович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.1989
Новосибирск, Заельцовское