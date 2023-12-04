Савушкина (Чусовкова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савушкина (Чусовкова) Людмила

Место рождения

Россия

Дата рождения

04.09.1950

Дата смерти

20.01.1989

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1950

Отец: Чусовков Василий Николаевич

Мать: Чусовкова Галина Леонтьевна

Россия
Рождение ребёнка
20.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савушкин Алексей Иванович

Россия
Рождение ребёнка
31.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савушкин Алексей Иванович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савушкин Алексей Иванович

Смерть
20.01.1989
Новосибирск, Заельцовское
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