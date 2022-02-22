Чусовкова Галина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чусовкова Галина Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1930

Дата смерти

22.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1930

Отец: Бортников Леонтий Тимофеевич

Мать: Бортникова Сусанна

Рождение ребёнка
04.09.1950

Дочь: Савушкина Людмила

Отец ребёнка: Чусовков Василий Николаевич

Россия
Рождение ребёнка
23.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чусовков Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чусовков Василий Николаевич

Смерть
22.02.2022
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