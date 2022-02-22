Чусовкова Галина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1930
Дата смерти22.02.2022
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1930
Отец: Бортников Леонтий Тимофеевич
Мать: Бортникова Сусанна
Рождение ребёнка
04.09.1950
Дочь: Савушкина Людмила
Отец ребёнка: Чусовков Василий Николаевич
Россия
Рождение ребёнка
23.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чусовков Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.2022