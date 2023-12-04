Савушкин Алексей Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения02.09.1951
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1951
Россия
Рождение ребёнка
20.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савушкина Людмила
Россия
Рождение ребёнка
31.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савушкина Людмила
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савушкина Людмила
Смерть
2004