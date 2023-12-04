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Савушкин Алексей Иванович

Место рождения

Россия

Дата рождения

02.09.1951

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1951

Отец: Савушкин Иван Васильевич

Мать: Савушкина Зинаида Александровна

Россия
Рождение ребёнка
20.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савушкина Людмила

Россия
Рождение ребёнка
31.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савушкина Людмила

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савушкина Людмила

Смерть
2004
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