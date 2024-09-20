Бекряшева (Попова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекряшева (Попова) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Попов Николай Владимирович

Мать: Попова Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекряшев Егор (Георгий) Николаевич

Рождение ребёнка
30.03.1874 ст.

Сын: Бекряшев Николай Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Бекряшев Егор (Георгий) Николаевич

Долгополовская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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