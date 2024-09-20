Бекряшева (Попова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Попов Николай Владимирович
Мать: Попова Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1874 ст.
Сын: Бекряшев Николай Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Бекряшев Егор (Георгий) Николаевич
Долгополовская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно