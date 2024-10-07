Бекряшев Егор (Георгий) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекряшев Егор (Георгий) Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бекряшева Никонова (Попова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
30.03.1874 ст.

Сын: Бекряшев Николай Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Бекряшева Никонова (Попова) Мария Николаевна

Долгополовская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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