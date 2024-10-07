Бекряшев Егор (Георгий) Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1874 ст.
Сын: Бекряшев Николай Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Бекряшева Никонова (Попова) Мария Николаевна
Долгополовская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно