Попова Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Бекряшева (Попова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Отец ребёнка: Попов Николай Владимирович
Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно