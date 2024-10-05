Попова Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Бекряшева (Попова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Сын: Попов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Владимирович

Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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