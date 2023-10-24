Холодов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1941

Сын: Холодов Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Холодова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прилуцких Нина Андреевна

Мать ребёнка: Холодова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодов Валентин Андреевич

Мать ребёнка: Холодова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодов Виталий Андреевич

Мать ребёнка: Холодова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Холодова Фекла

Смерть
Неизвестно
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