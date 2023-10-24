Холодов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1941
Сын: Холодов Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Холодова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прилуцких Нина Андреевна
Мать ребёнка: Холодова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холодов Валентин Андреевич
Мать ребёнка: Холодова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холодов Виталий Андреевич
Мать ребёнка: Холодова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холодов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Холодова Фекла
Смерть
Неизвестно