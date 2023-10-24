Холодов Виталий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодов Виталий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холодов Андрей

Мать: Холодова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азева Елена Витальевна

Мать ребёнка: Холодова Люция Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барышникова Татьяна Витальевна

Мать ребёнка: Холодова Люция Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габова Нина Витальевна

Мать ребёнка: Холодова Люция Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Ирина Витальевна

Мать ребёнка: Холодова Люция Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодов Николай Витальевич

Мать ребёнка: Холодова Люция Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодова Люция Ивановна

Смерть
Неизвестно
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