Холодов Анатолий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1941
Отец: Холодов Андрей
Мать: Холодова Фекла
Рождение ребёнка
16.11.1966
Сын: Холодов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Холодова Александра Петровна
Рождение ребёнка
05.03.1972
Дочь: Дудина Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Холодова Александра Петровна
Рождение ребёнка
27.10.1980
Дочь: Устинова Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Холодова Александра Петровна