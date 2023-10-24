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Холодов Анатолий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1941

Отец: Холодов Андрей

Мать: Холодова Фекла

Рождение ребёнка
16.11.1966

Сын: Холодов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Холодова Александра Петровна

Рождение ребёнка
05.03.1972

Дочь: Дудина Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Холодова Александра Петровна

Рождение ребёнка
27.10.1980

Дочь: Устинова Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Холодова Александра Петровна

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