Едренкина Матрена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едренкина Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Едренкин Ерофей Вукулович

Отец ребёнка: Едренкин Вукул Маркелович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Едренкина Марфа Вукуловна

Отец ребёнка: Едренкин Вукул Маркелович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Едренкин Маркел Вукулович

Отец ребёнка: Едренкин Вукул Маркелович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Едренкина Федосья Вукуловна

Отец ребёнка: Едренкин Вукул Маркелович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Едренкина Дарья Вукуловна

Отец ребёнка: Едренкин Вукул Маркелович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Едренкин Егор Вукулович

Отец ребёнка: Едренкин Вукул Маркелович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едренкин Вукул Маркелович

Смерть
Неизвестно
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