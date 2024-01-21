Едренкина Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Едренкин Ерофей Вукулович
Отец ребёнка: Едренкин Вукул Маркелович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Едренкина Марфа Вукуловна
Отец ребёнка: Едренкин Вукул Маркелович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Едренкин Маркел Вукулович
Отец ребёнка: Едренкин Вукул Маркелович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Едренкина Федосья Вукуловна
Отец ребёнка: Едренкин Вукул Маркелович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Едренкина Дарья Вукуловна
Отец ребёнка: Едренкин Вукул Маркелович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Едренкин Вукул Маркелович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно