Едренкин Ерофей Вукулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1847
Сын: Едренкин Андреян Ерофеевич
Мать ребёнка: Едренкина Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Едренкина Устинья Ерофеевна
Мать ребёнка: Едренкина Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Едренкина Пелагея Ерофеевна
Мать ребёнка: Едренкина Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Едренкина Елизавета Ерофеевна
Мать ребёнка: Едренкина Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
25.01.1865
Дочь: Едренкина Анна Ерофеевна
Мать ребёнка: Едренкина Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
11.07.1866
Мать ребёнка: Едренкина Федосья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно