Каменская Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1779
Рождение ребёнка
1780
Сын: Каменский Василий Андреевич
Отец ребёнка: Каменский Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Каменский Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Каменский Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Каменский Андрей Федорович
Смерть
Неизвестно