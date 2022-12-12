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Каменская Анна Васильевна

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Место рождения

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1779

Муж: Каменский Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Каменский Василий Андреевич

Отец ребёнка: Каменский Андрей Федорович

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Каменский Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Каменский Андрей Федорович

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Каменский Петр Андреевич

Отец ребёнка: Каменский Андрей Федорович

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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