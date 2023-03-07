Каменский Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаменский Андрей Федорович

Каменский Андрей Федорович

avatar

Место рождения

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Каменский Федор Семенович

Мать: не указана

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1779

Жена: Каменская Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Каменский Василий Андреевич

Мать ребёнка: Каменская Анна Васильевна

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Каменский Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Каменская Анна Васильевна

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Каменский Петр Андреевич

Мать ребёнка: Каменская Анна Васильевна

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Причетник Крестовоздвиженской Каменской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
После 1811
Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close