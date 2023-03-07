Каменский Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Каменский Федор Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1779
Рождение ребёнка
1780
Сын: Каменский Василий Андреевич
Мать ребёнка: Каменская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Каменский Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Каменская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Каменская Анна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Причетник Крестовоздвиженской Каменской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
После 1811