Шамов Климент Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамов Климент Андреевич

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шамов Андрей

Мать: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Богатырева Васса (Василиса) Климентьевна

Мать ребёнка: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Чакина Наталья Климентьевна

Мать ребёнка: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Смерть
1885
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