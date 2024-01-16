Шамов Климент Андреевич
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Серженская волость
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шамов Андрей
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Богатырева Васса (Василиса) Климентьевна
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Чакина Наталья Климентьевна
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Смерть
1885