Шамов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шамов (он Же Бушмелев) Мартемьян Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Паутово
Смерть
Неизвестно