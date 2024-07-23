Шамов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамов Климент Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость
Рождение ребёнка
1851

Сын: Шамов (он Же Бушмелев) Мартемьян Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Паутово
Смерть
Неизвестно

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