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Нескоблинов Климон Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Нескоблен Григорий

Мать: (Нескоблен) Лукерья Иванова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Нескоблинов Патап Климов

Мать ребёнка: (Нескоблен) Анна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Нескоблинов Ефим Климонов

Мать ребёнка: (Нескоблен) Анна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Пажитнова) Марина Климонтова

Мать ребёнка: (Нескоблен) Анна

Смерть
После 1834

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