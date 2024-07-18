Нескоблинов Климон Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Нескоблен Григорий
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: (Нескоблен) Анна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Нескоблинов Ефим Климонов
Мать ребёнка: (Нескоблен) Анна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Пажитнова) Марина Климонтова
Мать ребёнка: (Нескоблен) Анна
Смерть
После 1834