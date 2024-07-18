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(Нескоблен) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Нескоблинов Патап Климов

Отец ребёнка: Нескоблинов Климон Григорьев

Рождение ребёнка
1800

Сын: Нескоблинов Ефим Климонов

Отец ребёнка: Нескоблинов Климон Григорьев

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Пажитнова) Марина Климонтова

Отец ребёнка: Нескоблинов Климон Григорьев

Смерть
После 1834

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