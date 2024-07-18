(Нескоблен) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Нескоблинов Климон Григорьев
Рождение ребёнка
1800
Сын: Нескоблинов Ефим Климонов
Отец ребёнка: Нескоблинов Климон Григорьев
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Пажитнова) Марина Климонтова
Отец ребёнка: Нескоблинов Климон Григорьев
Смерть
После 1834