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Нескоблинов Ефим Климонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Нескоблинов Климон Григорьев

Мать: (Нескоблен) Анна

Бракосочетание
14.01.1817

Жена: (Орлова Нескоблинова) Агафия Петрова

[Witnesses: Клим Шилов, Иван Железнов, Иван Лепилин]
Рождение ребёнка
1819

Сын: Нескоблинов Егор Ефимов

Мать ребёнка: (Орлова Нескоблинова) Агафия Петрова

Рождение ребёнка
16.03.1822

Сын: Нескоблинов Захар Ефимов

Мать ребёнка: (Орлова Нескоблинова) Агафия Петрова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Нескоблинов Димитрий Ефимов

Мать ребёнка: (Орлова Нескоблинова) Агафия Петрова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Нескоблинова Дразона?) Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: (Орлова Нескоблинова) Агафия Петрова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Нескоблинов Фоломей Ефимов

Мать ребёнка: (Орлова Нескоблинова) Агафия Петрова

Рождение ребёнка
03.02.1836

Сын: Нескоблинова Агафия Ефимова

Мать ребёнка: (Орлова Нескоблинова) Агафия Петрова

Бракосочетание
20.10.1840

Жена: (Орлова? Нескоблинова) Мария Петрова

[Witnesses: Егор Петров Орлов, Феодор Наумов Старадубцев, Сергей Климонов Нескоблинов; Григорий Савостианов Драгаин?, Иван Иванов Арлов]
Рождение ребёнка
09.08.1841

Дочь: (Нескоблинова) Иулиания Ефимова

Мать ребёнка: (Орлова? Нескоблинова) Мария Петрова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Нескоблинова) Анна Ефимова

Мать ребёнка: (Орлова? Нескоблинова) Мария Петрова

Смерть
1852

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