Нескоблинов Ефим Климонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Нескоблинов Климон Григорьев
Мать: (Нескоблен) Анна
Бракосочетание
14.01.1817
[Witnesses: Клим Шилов, Иван Железнов, Иван Лепилин]
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: (Орлова Нескоблинова) Агафия Петрова
Рождение ребёнка
16.03.1822
Мать ребёнка: (Орлова Нескоблинова) Агафия Петрова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Нескоблинов Димитрий Ефимов
Мать ребёнка: (Орлова Нескоблинова) Агафия Петрова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Нескоблинова Дразона?) Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: (Орлова Нескоблинова) Агафия Петрова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Нескоблинов Фоломей Ефимов
Мать ребёнка: (Орлова Нескоблинова) Агафия Петрова
Рождение ребёнка
03.02.1836
Сын: Нескоблинова Агафия Ефимова
Мать ребёнка: (Орлова Нескоблинова) Агафия Петрова
Бракосочетание
20.10.1840
[Witnesses: Егор Петров Орлов, Феодор Наумов Старадубцев, Сергей Климонов Нескоблинов; Григорий Савостианов Драгаин?, Иван Иванов Арлов]
Рождение ребёнка
09.08.1841
Дочь: (Нескоблинова) Иулиания Ефимова
Мать ребёнка: (Орлова? Нескоблинова) Мария Петрова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Нескоблинова) Анна Ефимова
Мать ребёнка: (Орлова? Нескоблинова) Мария Петрова
Смерть
1852