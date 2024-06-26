Первунинская Дарья Исаковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1863
Дочь: Первунинская Александра Петровна
Отец ребёнка: Первунинский Петр Денисьевич
Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно