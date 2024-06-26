Первунинская Дарья Исаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первунинская Дарья Исаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первунинский Петр Денисьевич

Рождение ребёнка
05.03.1863

Дочь: Первунинская Александра Петровна

Отец ребёнка: Первунинский Петр Денисьевич

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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