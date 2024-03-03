- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Рубцово Куракинской вол. Тотемского уезда Помазова об отмене взыскания денег в пользу крестьянина Шарина. 1875 г. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по прошению крестьянина Куракинской волости деревни Рубцово Павлова Ивана о разрешении отбывать воинскую повинность в Гномском округе. 1899 г. // Гос. архив Вологодс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Сяменжевской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9919Рубцово, д. каз.при колодцах.8814541164151
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1305. Рубцова, деревня бывшая государственная, при речке Узмице, дворов 54, жителей 378, 2 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2626РубцовоСяменжевское.Покровскийбывшие государственные75391234268
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Рубцово82756деревняРусские99205274479
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Рубцово (мол.-пр. п.,кх.,шк. I ст.)4604деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.Зимнее: 158 км. Летнее: —.9499
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35791Рубцоводеревня60°03'с.ш.41°35'в.д.P-37-144
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418463д Рубцоводеревня