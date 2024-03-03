деревня Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Рубцово

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Рубцово Куракинской вол. Тотемского уезда Помазова об отмене взыскания денег в пользу крестьянина Шарина. 1875 г. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по прошению крестьянина Куракинской волости деревни Рубцово Павлова Ивана о разрешении отбывать воинскую повинность в Гномском округе. 1899 г. // Гос. архив Вологодс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Сяменжевской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9919Рубцово, д. каз.при колодцах.8814541164151

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Куракинская волость
1305. Рубцова, деревня бывшая государственная, при речке Узмице, дворов 54, жителей 378, 2 лавки

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Куракинская волость
2626РубцовоСяменжевское.Покровскийбывшие государственные75391234268

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Куракинская волость
Рубцово82756деревняРусские99205274479

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Куракинский сельсовет
Рубцово (мол.-пр. п.,кх.,шк. I ст.)4604деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.Зимнее: 158 км. Летнее: —.9499

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
35791Рубцоводеревня60°03'с.ш.41°35'в.д.P-37-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Ногинское сельское поселение
19640418463д Рубцоводеревня

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