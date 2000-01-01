Анисимова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимова Вера

Анисимова Вера

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1961

Сын: Анисимов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Анисимов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сопельник Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Анисимов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Семён Алексеевич

Отец ребёнка: Анисимов Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close