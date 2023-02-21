Анисимов Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Алексей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анисимов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1961

Сын: Анисимов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Анисимова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сопельник Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Анисимова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Семён Алексеевич

Мать ребёнка: Анисимова Вера

Смерть
Неизвестно
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