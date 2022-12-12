Анисимов Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимов Юрий Алексеевич

Анисимов Юрий Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1961

Отец: Анисимов Алексей Григорьевич

Мать: Анисимова Вера

Рождение ребёнка
19.09.1990

Дочь: Болгова Оксана Юрьевна

Мать ребёнка: Анисимова Лариса Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Анисимова Лариса Анатольевна

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close