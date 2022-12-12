Анисимов Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1961
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1961
Отец: Анисимов Алексей Григорьевич
Мать: Анисимова Вера
Рождение ребёнка
19.09.1990
Дочь: Болгова Оксана Юрьевна
Мать ребёнка: Анисимова Лариса Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анисимова Лариса Анатольевна
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область