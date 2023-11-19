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Садиков Александр

Место рождения

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

До 1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Восприемник
27.01.1917 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 27.01.1917 Апухлицы Анна Михайловна Соколова Апухлицы отец крестьянин Михаил Семенович Соколов Апухлицы мать крестьянска... Показать все
Смерть
Неизвестно

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