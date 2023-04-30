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Голощепов Роман Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Голощепов Осип Никитич

Мать: Голощепова Анисья Васильевна

Бракосочетание
09.01.1839

Жена: Голощепова Агрипина Федотовна

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Голощепова Аксиния Романовна

Мать ребёнка: Голощепова Агрипина Федотовна

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.08.1845

Сын: Голощепов Никита Романович

Мать ребёнка: Голощепова Агрипина Федотовна

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1847

Сын: Голощепов Лаврентий Романович

Мать ребёнка: Голощепова Агрипина Федотовна

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Голощепова Арина Романовна

Мать ребёнка: Голощепова Агрипина Федотовна

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Голощепов Емельян Романович

Мать ребёнка: Голощепова Агрипина Федотовна

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1857

Сын: Голощепов Терентий Романович

Мать ребёнка: Голощепова Агрипина Федотовна

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1858
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