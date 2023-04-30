Голощепов Роман Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Бракосочетание
09.01.1839
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Голощепова Аксиния Романовна
Мать ребёнка: Голощепова Агрипина Федотовна
Рождение ребёнка
09.08.1845
Сын: Голощепов Никита Романович
Мать ребёнка: Голощепова Агрипина Федотовна
Рождение ребёнка
07.08.1847
Сын: Голощепов Лаврентий Романович
Мать ребёнка: Голощепова Агрипина Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Голощепова Арина Романовна
Мать ребёнка: Голощепова Агрипина Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Голощепов Емельян Романович
Мать ребёнка: Голощепова Агрипина Федотовна
Рождение ребёнка
05.04.1857
Сын: Голощепов Терентий Романович
Мать ребёнка: Голощепова Агрипина Федотовна
Смерть
После 1858