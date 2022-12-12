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Гаврилов Олег Георгиевич
Гаврилов Олег Георгиевич
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Место рождения
Оленовка
Дата рождения
14.02.1957
Пол
Мужской
Отец
Гаврилов Георгий Васильевич
1936 г.р.
Мать
Гаврилова (Собко) Валентина Ивановна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1957
Отец:
Гаврилов Георгий Васильевич
Мать:
Гаврилова Валентина Ивановна
Оленовка
Место жительства
С 1957
Оленовка
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