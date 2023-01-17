Гаврилова (Собко) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Собко) Валентина Ивановна

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Место рождения

Оленовка

Дата рождения

01.03.1935

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1935

Отец: Собко Иван Илларионович

Мать: не указана

Место жительства
С 1935
Бракосочетание
Между 1952 и 1957

Муж: Гаврилов Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
14.02.1957

Сын: Гаврилов Олег Георгиевич

Отец ребёнка: Гаврилов Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
14.01.1959

Дочь: Захарова Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Гаврилов Георгий Васильевич

Казахстан
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