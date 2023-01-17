Гаврилова (Собко) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.03.1935
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1935
Отец: Собко Иван Илларионович
Мать: не указана
Место жительства
С 1935
Бракосочетание
Между 1952 и 1957
Рождение ребёнка
14.02.1957
Отец ребёнка: Гаврилов Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
14.01.1959
Дочь: Захарова Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Гаврилов Георгий Васильевич
Казахстан